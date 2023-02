RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Leicester por 3 a 0, neste domingo (19), com brilho de Rashford, e acirrou a briga na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês. A equipe ocupa a terceira colocação, atrás do líder Arsenal e do segundo colocado Manchester City.

O triunfo teve dois gols de Rashford, que fez um em cada tempo e confirmou a boa fase, e um de Sancho.

Com o resultado, os Red Devils vão a 49 pontos, enquanto o líder Arsenal tem 54 e o vice-líder City 52. O Leicester, por sua vez, permaneceu com 24 e está na 14ª colocação.

A equipe de Manchester volta a campo na quinta-feira (23), contra o Barcelona, pela Liga Europa, em casa. O jogo de ida foi 2 a 2, no Camp Nou.

Ao sair de campo sem sofrer gols, De Gea se isolou como o goleiro com mais clean sheets na história do United. Ele estava empatado com o lendário Peter Schmeichel.

O JOGO

O jogo começou com o visitante Leicester ditando o ritmo e criando boas oportunidades de abrir o placar. De Gea fez boas defesas e se destacou nos minutos iniciais. O Manchester United, porém, aproveitou uma falha do time adversário na saída de bola e mandou para a rede com Rashford.

Após o gol, o United se mostrou melhor e teve uma chance clara de ampliar a vantagem. Próximo ao intervalo, o Leicester voltou a assustar.

Os donos da casa começaram a etapa final melhor, pressionando e buscando o gol -Lisandro Martínez chegou a carimbar o travessão. Rashford apareceu novamente e fez o segundo dele. Pouco depois, Sancho fez mais um para o United.

Com o placar positivo, os Red Devils ficaram mais à vontade e tiveram um bom volume, tendo chance até de ampliar. Enquanto isso, o Leicester não conseguia demonstrar o mesmo ímpeto que teve no início do jogo.

Jogadores de Manchester United e Leicester entraram em campo com uma braçadeira preta em sinal de luto por Christian Atsu, uma das vítimas fatais do forte terremoto que atingiu a Turquia. Ele atuava pelo Hatayspor. Na Inglaterra, o jogador ganês teve passagem por Chelsea, Everton, Bournemouth e Newcastle.