SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro goleiro do Ituano, Jian Kayo, 21, foi encontrado morto em sua casa na noite deste sábado (18). A equipe do interior paulista divulgou a informação neste domingo (19). A causa da morte não foi revelada.

Paranaense, Jian começou a carreira na base do São Paulo e estava no Ituano desde 2021. Ele defendeu as categorias de base do clube e ainda não tinha chegado a atuar na equipe principal.

Em nota, o Ituano disse estar "prestando todo o apoio e atenção necessários à família neste momento de profunda dor" e destacou a trajetória do goleiro nas categorias de base da equipe e afirmou que em breve, após a liberação pelas autoridades e pela família, divulgará mais informações.

No Twitter, o São Paulo também lamentou a morte do jogador e prestou condolências à família.

Último colocado no Campeonato Paulista com seis pontos, o Ituano recebe o Santo André às 20h40 deste domingo, em partida válida pela nona rodada do torneio. O clube jogará de luto e haverá uma homenagem ao jogador.