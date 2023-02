SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros Filipe Toledo, campeão mundial de surf, e Rayssa Leal, medalhista de ouro nos X-Games, estão entre os indicados de 2023 do Prêmio Laureus, conhecido como "o Oscar do esporte". A premiação leva em conta os feitos dos atletas no ano passado.

Filipe e Rayssa disputam o troféu de Melhor Atleta de Ação. Como não há distinção entre os gêneros nesta categoria, os dois brasileiros concorrem entre si.

Na lista final, com ao todo 47 indicados, os dois brasileiros aparecem junto a outras grandes estrelas do esporte mundial como os jogadores de futebol Lionel Messi e Kylian Mbappé, os tenistas Rafael Nadal e Iga Swiatek, o jogador de basquete Stephen Curry, a nadadora Katie Ledecky, a velocisita Fraser-Pryce e o piloto Max Verstappen.

"Fiquei muito feliz pela nomeação, é uma grande honra. Vencer a Liga Mundial de Surf de 2022 foi uma grande conquista para mim e para o Brasil, e a indicação para o prêmio Laureus ajuda a enfatizar o incrível talento e triunfo da geração do surfe brasileiro", declarou o paulista, indicado pela primeira vez à premiação.

O surfista de 27 anos conquistou o campeonato mundial pela primeira vez, vencendo o também brasileiro Ítalo Ferreira na disputa, após ter ficado com o vice-campeonato na edição anterior.

Rayssa, por sua vez, se manteve entre as estrelas do skate após a histórica medalha de prata olímpica nos Jogos de Tóquio. Aos 14 anos, ela ganhou sua primeira medalha de ouro nos X-Games, um dos principais palcos da modalidade, e conquistou ainda o título do Super Crown da SLS (Liga de Skate de Rua).

A skatista maranhense já havia sido finalista do Laureus em 2020. "Muito feliz por ser indicada mais uma vez. É fantástico, e me sinto honrada por estar ao lado de atletas que me inspiram. Gostaria de agradecer por me darem a oportunidade de destacar o skate no Brasil. Espero que minha indicação para um prêmio tão importante inspire e encoraje mais meninas e mulheres a praticar esportes", afirmou.

A lista tem seis indicados para cada uma das sete categorias, incluindo algumas coletivas. A escolha dos premiados é feita por um júri composto por 71 lendas dos esportes em todos os tempos.

VEJA A LISTA COMPLETA

**PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ESPORTISTA MASCULINO DO ANO**

Steph Curry (EUA) Basquete - Levou o Golden State Warriors ao quarto campeonato da NBA em oito anos, Mondo Duplantis (Suécia) Atletismo --três recordes mundiais, dois títulos mundiais em um dominante 2022

Kylian Mbappé (França) Futebol - Vencedor da Chuteira de Ouro na Copa do Mundo, liderou a Ligue 1 em gols e assistências

Lionel Messi (Argentina) Futebol - Foi o capitão da Argentina na Copa do Mundo; Bola de Ouro para melhor jogador

Rafael Nadal (Espanha) Tênis - Venceu dois Grand Slams em 2022, elevando o recorde de 22 títulos na carreira

Max Verstappen (Países Baixos) Automobilismo - Defendeu o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2022

**PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ESPORTISTA FEMININA DO ANO**

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Atletismo - Quebrou o recorde ao conquistar o quinto título nos 100 m em Campeonatos Mundiais

Katie Ledecky (EUA) Natação - Quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, estabelecendo um novo recorde

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA) Atletismo - Quebrou o recorde mundial dos 400 m com barreiras

Alexia Putellas (Espanha) Futebol - Segunda Bola de Ouro, capitaneou o Barcelona para uma vitória perfeita na liga espanhola

Mikaela Shiffrin (EUA) Esqui Alpino - Recuperou o título geral na Copa do Mundo

Iga Swiatek (Polônia) Tênis - Venceu na França e nos EUA para se tornar o número 1 do mundo

**PRÊMIO LAUREUS DE TIME DO ANO**

Seleção Argentina de Futebol Masculino - Vencedores da Copa do Mundo após uma final emocionante contra a França

Seleção Inglesa de Futebol Feminino - Venceu o Campeonato Europeu em casa diante de um estádio lotado

Seleção Francesa de Rugby Masculino - Encerrou a espera de 12 anos pelo título das Seis Nações com um Grand Slam

Golden State Warriors (EUA) Basquete - Campeões da NBA pela quarta vez em oito anos

Oracle Red Bull Racing (Áustria) - Venceu a Mercedes após oito anos para reivindicar o título de construtores

Real Madrid (Espanha) Futebol - Dobradinha da La Liga e Champions League para os gigantes espanhóis

**PRÊMIO LAUREUS DE REVELAÇÃO DO ANO**

Carlos Alcaraz (Espanha) Tênis - Conquistou o primeiro título do Grand Slam em Nova York e atingiu o primeiro lugar no ranking mundial

Tobi Amusan (Nigéria) Atletismo- Campeão mundial e novo recorde mundial nos 100 m com barreiras

Nathan Chen (EUA) Patinação Artística - Ouro olímpico com recorde mundial no programa curto

Seleção Marroquina de Futebol Masculino - Primeira nação africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo

Elena Rybakina (Cazaquistão) Tênis - Venceu Wimbledon enquanto 17º do mundo, seu primeiro título de Grand Slam

Scottie Scheffler (EUA) Golfe - Vencedor em Augusta e vice-campeão no US Open

**PRÊMIO LAUREUS DE RETORNO DO ANO**

Francesco Bagnaia (Itália) Motociclismo - Superou a desvantagem de 91 pontos para conquistar o título de MotoGP

Christian Eriksen (Dinamarca) Futebol - Retornou à Premier League após uma parada cardíaca durante a Euro 2020

Jakob Ingebrigtsen (Noruega) Atletismo - Recuperou-se da derrota chocante nos 1500 m para conquistar o título mundial dos 5000 m

Klay Thompson (EUA) Basquete - Ganhou o campeonato da NBA com o Golden State Warriors após 30 meses ausentes devido a lesões

Annemiek van Vleuten (Holanda) Ciclism - Superou uma doença para vencer o Tour de France Femme

Tiger Woods (EUA) Golfe - Voltou ao Masters após um acidente de carro que ameaçou a sua carreira

**PRÊMIO LAUREUS PARA ATLETA PARALÍMPICO DO ANO**

Diede de Groot (Países Baixos) Tênis em Cadeira de Rodas - Ganhou os quatro Grand Slam do ano

Catherine Debrunner (Suíça) Atletismo - Quatro recordes mundiais em três dias de competição

Declan Farmer (EUA) Ice Hockey - Terceiro ouro paralímpico com os EUA e artilheiro do torneio

Cameron Leslie (Nova Zelândia) Natação e Rúgbi em Cadeira de Rodas - Ouro na piscina depois de dois anos ausente das competições

Oksana Masters (EUA) Cross-Country Skiing - Ouro duplo no biatlo nos Jogos Paralímpicos de Beijing

Jesper Saltvik Pedersen (Noruega) Esqui Alpino - Quatro ouros nas pistas da China

**PRÊMIO LAUREUS PARA ATLETA DE AÇÃO**

Justine Dupont (França) Surfe Ondas Gigantes - A busca de alto risco por ondas gigantes continuou em 2022

Stephanie Gilmore (Austrália) Surfe - Oitavo título mundial para a australiana que pertence ao hall da fama

Eileen Gu (China) Esqui Estilo Livre - Ouro duplo -em big air e halfpipe- para a sensação adolescente

Chloe Kim (EUA) Snowboard - Defendeu seu título olímpico no halfpipe

Rayssa Leal (Brasil) Skate - Ouro no evento Street nos Summer X Games e Campeonato Mundial

Filipe Toledo (Brasil) Surfe - Primeiro título mundial do brasileiro

**PRÊMIO LAUREUS ESPORTE PARA O BEM**

Programas selecionados por um painel de seleção especializado

Boxgirls (Quênia) Boxe - Empoderando jovens mulheres e desafiando estereótipos

High Five (Alemanha) Esportes de ação - Ajudando crianças migrantes e órfãs a se integrarem em novas comunidades

Made For More (África do Sul) Vários esportes - Tornando o esporte inclusivo para pessoas com deficiência

Slum Soccer (Índia) Futebol - Apoiando jovens sem-teto por meio do esporte e da educação

Movimento TeamUp (Global) - Crianças refugiadas aliviam o estresse por meio de atividade física, apoiadas por War Child, UNICEF e Save the Children