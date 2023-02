RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um novo exame realizado pelo Paris Saint-Germain apontou que o atacante Neymar tem lesão ligamentar no tornozelo direito. A atualização foi dada hoje (21), em um comunicado emitido pelo clube francês.

O craque brasileiro sofreu uma torção durante a partida contra o Lille, no domingo, pelo Campeonato Francês. Neymar chegou a chorar em campo quando sentiu a lesão, após sofrer uma falta na região central do campo.

Segundo o PSG, novos exames devem ser feitos no começo da próxima semana. O clube não informou previsão de retorno do jogador aos gramados. Mas a imprensa francesa trata com pessimismo a possibilidade de que Neymar esteja à disposição do PSG no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em 8 de março, contra o Bayern de Munique.

No Instagram, Neymar postou uma foto lamentando o ocorrido: "De novo e de novo", escreveu o jogador, que usava uma bota de fisioterapia para tratar o local.

