SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain (FRA) divulgou comunicado nesta terça-feira (21) com novos detalhes sobre a lesão sofrida por Neymar no domingo (19), durante a partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês. De acordo com o clube parisiense, o brasileiro teve diagnosticada uma contusão ligamentar no tornozelo direito.

O PSG não informou um prazo para a recuperação do camisa 10. O clube, contudo, afirmou que divulgará novas atualizações na próxima semana.

A lesão dele ocorre a menos de duas semanas do jogo de volta do PSG contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League. Depois de perder o jogo de ida em casa, por 1 a 0, os franceses vão encarar os alemães novamente no dia 8 de março, em Munique.

O problema que afetará a sequência de Neymar na temporada é no mesmo tornozelo que atrapalhou a trajetória dele na última Copa do Mundo, no Qatar, onde o Brasil acabou eliminado nas quartas de final.

Desta vez, a lesão ocorreu após uma jogada em que ele tentava roubar a bola de Benjamin André, do Lille, no segundo tempo da partida que terminou com vitória da equipe do brasileiro por 4 a 3. Antes de deixar o gramado chorando e carregado de maca pela equipe médica do Paris Saint-Germain, o camisa 10 havia marcado um gol e também dado uma assistência.

A lesão traz más lembranças ao PSG, que já ficou sem Neymar em jogos importantes da Champions.

O brasileiro lesionou-se antes do segundo duelo das oitavas de final frente ao Real Madrid em 2018, ano em que o time parisiense acabou eliminado pelos espanhóis.

Em 2019, Neymar se machucou contra o Strasbourg e perdeu as oitavas de final contra o Manchester United, quando o PSG foi novamente eliminado.

E em 2021, Neymar voltou a se lesionar, desta vez no adutor esquerdo, perdendo o reencontro com seu antigo clube, o Barcelona, também nas oitavas de final. Mas, desta vez, o PSG avançou, com um show do francês Mbappé, autor de três gols no jogo de ida, no Camp Nou, onde os visitantes venceram por 4 a 1. Na França, houve um empate, 1 a 1.