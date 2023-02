SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o São Bento por 3 a 0 na noite desta terça-feira (21), com gols de Galoppo, Pedrinho e Calleri. O jogo no estádio Walter Ribeiro valeu pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O resultado garante a classificação do São Paulo para as quartas de final do torneio. Com 20 pontos somados, o time se torna inalcançável no Grupo B e agora tenta terminar o mais alto possível na classificação geral para ter vantagem de mando de campo no mata-mata. Já o São Bento fica nos nove pontos, podendo se classificar ou ser rebaixado nas duas rodadas finais.

Autor do primeiro gol, Galoppo marcou pelo quarto jogo seguido no Campeonato Paulista. Red Bull Bragantino, Santos, Inter de Limeira e agora São Bento foram as vítimas do novo artilheiro do torneio, com os mesmos sete gols de Róger Guedes, do Corinthians.

O São Paulo volta a jogar no sábado (25), contra o São Bernardo. O jogo será no Morumbi, às 18h30 (de Brasília). O São Bento entra em campo no dia seguinte, em duelo de desesperados contra a Portuguesa.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

O primeiro tempo demorou a engrenar e só dois momentos chamaram atenção: um lindo chapéu de Galoppo para cima de Ivan seguido de tabelinha com Calleri, mas sem resultado efetivo, e um cartão amarelo recebido por Vitinho ao deixar a mão fechada na parte de trás da cabeça de Wellington Rato. O São Paulo também chegou a reclamar de um pênalti em Luciano, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o São Paulo teve um gol anulado por impedimento. Rodrigo Nestor levantou a bola na área e Calleri apareceu nas costas de Victor Pereira para cabecear para o fundo das redes, mas a arbitragem viu impedimento e o VAR confirmou a anulação do lance ajustado. Era a primeira chance real do time do Morumbi, que teve mais posse de bola, mas esbarrou na cera e na boa marcação do time da casa.

O São Paulo abriu o placar já nos acréscimos do primeiro tempo. Wellington Rato bateu escanteio forte pela esquerda, na primeira trave, Luciano desviou de cabeça e Galoppo se esticou para finalizar na pequena área. O time já tinha tentado essa jogada com um cabeceio de Alan Franco que levou perigo, mas desta vez deu certo.

O São Paulo teve boa chance de aumentar o placar aos oito minutos do segundo tempo, quando Caio Paulista acelerou pelo lado esquerdo do ataque e tocou na entrada da área, onde Luciano apareceu para dominar e bater firme. O goleiro Zé Carlos fez boa defesa em dois tempos. Caio Paulista, aliás, fez uma linda jogada minutos depois, quando enfileirou três marcadores do São Bento em velocidade, mas viu Rato cruzar errado depois.

Pedrinho saiu do banco para fazer o segundo gol do São Paulo em Sorocaba. Alisson acertou a barreira em cobrança de falta. No rebote, Nathan ganhou em uma disputa pelo alto, tocou de cabeça e Pedrinho cabeceou para a rede. O VAR verificou possível impedimento, mas validou o lance e premiou a noite especial do reserva, que logo na sequência foi autor de um chapéu entre dois marcadores do São Bento.

Calleri marcou o terceiro gol aos 48 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta pela direita, Patryck cruzou fechado de pé esquerdo e Calleri apareceu completamente livre no meio da área para cabecear. Zé Carlos até tocou na bola, mas ela entrou. A arbitragem viu impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do atacante argentino para fechar o placar.

ALISSON DE VOLTA

O meia-atacante Alisson estreou pelo São Paulo na temporada. Ele foi acionado por Rogério Ceni na vaga de Galoppo aos 34 minutos do segundo tempo e atuou até o fim. O último jogo do camisa 7 tinha sido em outubro do ano passado. Nesta temporada, ele ainda não atuou porque ficou alguns dias afastado por problemas particulares. Ele completou o jogo 400 da carreira: foram 185 pelo Grêmio, 168 pelo Cruzeiro, oito pelo Vasco e 39 no Tricolor.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 x 3 SÃO PAULO

Data e horário: 21 de fevereiro de 2023, às 19h30 (de Brasília)

Local: CIC Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Fausto Augusto Viana Moretti

Cartões amarelos: Vitinho, Bruno Aguiar (São Bento), Pablo Maia (São Paulo)

Gols: Galoppo, aos 47 do primeiro tempo; Pedrinho, aos 38 e Calleri aos 49 do segundo tempo.

SÃO BENTO: Zé Carlos; Ivan, Marlon (Fernandinho), Bruno Aguiar, Victor Pereira e Breno Lopes; Vitinho (Lucas Lima), Carlos Jatobá e Renan Mota (Rafael Chorão); Marcos Nunes (Kayan) e Iago Dias (Cristiano). Técnico: Paulo Roberto Santos.

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Allan Franco, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Luan (Méndez), Rodrigo Nestor (Pablo Maia) e Luciano; Galoppo (Alisson), Wellington Rato (Pedrinho) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.