SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nathan Jones teve no final de 2022 a melhor oportunidade de sua carreira como treinador, iniciada em 2014.

Em novembro, o galês assumiu o comando do Southampton, que vinha mal na Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês, com três vitórias, três empates e oito derrotas.

Infelizmente para os torcedores dos Saints, o cenário não melhorou com Jones, que tinha tido passagem por Luton Town (duas vezes) e Stoke City.

Depois de oito jogos na Premier, com sete derrotas e uma mísera vitória, o clube do sul da Inglaterra, em último na tabela, decidiu demiti-lo, três meses após a contratação.

Com o Southampton na zona de rebaixamento e apanhando seguidamente no Inglês, a permanência do treinador só não foi mais breve porque a equipe conseguiu em dezembro e janeiro resultados positivos nas Copas (da Inglaterra e da Liga Inglesa).

Descartado depois da derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton, no dia 11 deste mês, Jones ergueu a cabeça e partiu em busca de uma recolocação no futebol.

Deu certo, tanto que ele ficou pouquíssimo tempo afastado do esporte. Reapareceu uma semana depois, no sábado (18).

Esteve em campo na goleada por 4 a 0 do Cranborne FC, como visitante, sobre o Wareham Rangers, por uma das divisões da Dorset League, uma das ligas que compõem a 12ª divisão na Inglaterra.

Isso mesmo, a 12ª divisão, recheada por 851 equipes, cujos elencos são formados por futebolistas amadores.

Desconheço, aliás, um país que tenha mais divisões, de forma organizada, que a Inglaterra. A hoje terra do rei conta com mais de duas dezenas delas, com o número total de times superando os 7.000.

Quando escrevo que Jones esteve em campo, não quero dizer que esteve à beira do campo, como técnico do Cranborne FC.

Esteve dentro do campo literalmente, atuando como jogador. Isso aos 49 anos de idade.

E foi bem. Ex-jogador ?o time mais conhecido pelo qual atuou é o Brighton?, executou em jogada pela esquerda o cruzamento para que um colega fizesse o primeiro gol da vitória.

No entanto, antes que pudesse tentar melhorar sua performance, Jones teve de ser substituído, devido a uma lesão na perna (panturrilha).

Rumores dão conta de que ele pode ter passagem curta pelo Cranborne, pois está cotado para retomar a carreira de treinador. Há interesse do Queens Park Rangers, da segunda divisão.

Caso isso não ocorra, tão logo se recobre da contusão, poderá continuar a ajudar seu atual time a progredir no objetivo de obter o acesso para a um pouco menos modesta 11ª divisão.

