SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Calleri e Galoppo concentram 9 dos 20 gols marcados pelo São Paulo nesta edição do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira (21), na vitória por 3 a 0 diante do São Bento em Sorocaba, os dois argentinos marcaram ?Pedrinho foi autor do outro gol. Galoppo tem sete e Calleri três, no geral.

O São Paulo é agora dono do melhor ataque do Estadual, com dez diferentes goleadores: além dos argentinos, estão na lista Pedrinho (3), Luciano (2), Alan Franco, Caio Paulista, David, Luan, Pablo Maia e Wellington Rato.

AMIZADE DESDE ANTES DO SÃO PAULO

Fora de campo, Calleri e Galoppo têm relação desde antes da chegada de Galoppo, em julho de 2022. O meia-atacante mandou mensagens para Calleri quando ainda defendia o Banfield e tinha proposta do time tricolor, e teve boas recomendações do compatriota. Eles ficaram amigos no Brasil, visitam as casas um do outro e dividem quarto nas concentrações.

Após o jogo contra o São Bento, Calleri postou uma foto junto com Galoppo nas redes sociais. O zagueiro Alan Franco, também argentino, foi outro que apareceu na imagem captada no vestiário do estádio Walter Ribeiro.

O zagueiro Ferraresi, venezuelano, também faz parte do núcleo de amizade dos argentinos. Em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, teve o cabelo raspado por Calleri e Galoppo por causa de uma promessa de que se algum dos dois fizesse gols contra o Santos ficaria careca. Cada um fez um gol, Ferraresi cumpriu a promessa e a cena repercutiu entre são-paulinos.

DESTAQUES CONTRA O SÃO BENTO

Tanto Galoppo, quanto Calleri, fizeram gols na décima rodada do Paulista, contra o São Bento. Galoppo fez o primeiro depois de uma cobrança de escanteio de Wellington Rato desviada por Luciano. Já Calleri marcou o terceiro já nos acréscimos do segundo tempo, de cabeça, após cruzamento de Patryck.

Calleri ainda teve um gol anulado no primeiro tempo. Rodrigo Nestor levantou a bola na área e Calleri apareceu nas costas de Victor Pereira para cabecear para o fundo das redes, mas a arbitragem viu impedimento e o VAR confirmou a anulação do lance ajustado.

Galoppo foi eleito como o melhor em campo em Sorocaba. Foi o quarto prêmio do tipo dele, que recebeu a homenagem em todos os jogos em que foi titular no Paulista. Foi também o quarto jogo seguido fazendo gols do argentino, que volta a ser artilheiro do Campeonato Paulista com os mesmos sete gols de Róger Guedes, do Corinthians.

Já Calleri chegou a 50 gols marcados com a camisa do São Paulo. Em sua segunda passagem, ele já soma 121 jogos pelo clube.