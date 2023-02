SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians é o maior vencedor de clássicos no Campeonato Paulista entre os quatro grandes clubes do estado. Em sua história, o time alvinegro paulista soma 233 vitórias em 609 jogos, de acordo com dados da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Palmeiras é o segundo na lista, com 225 triunfos em clássicos, seguido pelo São Paulo, com 212, e com o Santos em quarto, com 170 vitórias.

O aproveitamento do Corinthians também é grande. O maior campeão paulista é, inclusive, o time que os outros grandes mais jogaram contra no Estadual.

O clube do Parque São Jorge é o único que possui um saldo positivo contra os três rivais. O São Paulo possui vantagem contra Palmeiras e Santos, enquanto o clube alviverde leva a melhor sobre o rival praiano.

Confira o compilado dos números dos grandes de São Paulo nos clássicos pelo Campeonato Paulista:

CORINTHIANS EM CLÁSSICOS NO PAULISTA

Vitórias: 233 (80 sobre o Palmeiras, 85 sobre o Santos e 68 sobre o São Paulo)

Empates: 182 (65 com o Palmeiras, 57 com o Santos e 60 com o São Paulo)

Derrotas: 194 (71 para o Palmeiras, 63 para o Santos e 60 para o São Paulo)

Total: 609 clássicos

SÃO PAULO EM CLÁSSICOS NO PAULISTA

Vitórias: 212 (60 sobre o Corinthians, 72 sobre o Palmeiras e 80 sobre o Santos)

Empates: 159 (60 com o Corinthians, 51 com o Palmeiras e 48 com o Santos)

Derrotas: 179 (68 para o Corinthians, 58 para o Palmeiras e 53 para o Santos)

Total: 550 clássicos

SANTOS EM CLÁSSICOS NO PAULISTA

Vitórias: 170 (63 sobre o Corinthians, 54 sobre o Palmeiras e 53 sobre o São Paulo)

Empates: 150 (57 com o Corinthians, 45 com o Palmeiras e 48 com o São Paulo)

Derrotas: 261 (85 para o Corinthians, 96 para o Palmeiras e 80 para o São Paulo)

Total: 581 clássicos

PALMEIRAS EM CLÁSSICOS NO PAULISTA

Vitórias: 225 (71 sobre o Corinthians, 96 sobre o Santos, 58 sobre o São Paulo)

Empates: 161 (65 com o Corinthians, 45 com o Santos, 51 com o São Paulo)

Derrotas: 206 (80 para o Corinthians, 54 para o Santos, 72 para o São Paulo)

Total: 592 clássicos