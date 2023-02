RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Luva de Pedreiro já chegou a faturar mais de R$ 1 milhão em um único mês. A cifra aponta o sucesso do brasileiro Iran Ferreira não só nas redes, mas também no mercado publicitário.

A arrecadação de R$ 1.136.103,08 aconteceu em outubro de 2022, quando o influenciador recebeu o pagamento de R$ 950 mil referente ao contrato com o Mc Donald's. A empresa de fast food é uma das parceiras atuais do Luva de Pedreiro e o colocou para fazer um comercial no período da Copa do Mundo com Tite, então técnico da seleção.

O fato de ele arrecadar montantes significativos reflete na briga com o ex-empresário Allan Jesus. Iran já depositou judicialmente R$ 718,6 mil desde julho de 2022, quando a relação entre as partes foi rompida.

O Luva de Pedreiro é obrigado a fazer repasse de 30% dos ganhos mensais até que se completem R$ 5,2 milhões. Esse valor é a multa mínima prevista no contrato assinado entre Iran e Allan há um ano, em 25 de fevereiro de 2022.

O depósito judicial é uma "poupança" na qual o dinheiro vai se acumulando até a decisão do mérito do processo. Se Allan vencer a ação, a verba já está ali separada.

MAIS CONTRATOS

Iran também tem contrato com a Adidas, que em novembro fez um repasse de R$ 200 mil. Ele já recebeu R$ 350 mil por virar embaixador da Free Fire e mais R$ 50 mil da empresa responsável pelo TikTok no Brasil.

Nos meses seguintes a outubro, Luva teve receita total de R$ 330 mil (novembro) e R$ 470 mil (dezembro).

O valor recebido pelos acordos comerciais varia, mas, desde agosto de 2022, Luva tem uma remuneração fixa de R$ 100 mil mensais. Quem banca é a empresa que o agencia, ligada a Falcão, ex-jogador de futsal, Marcelo Seiroz, o Batata, e Mozyr Sampaio.

O QUE AINDA VEM DE ALLAN

Os contratos do Luva de Pedreiro com a Pepsi e a Amazon foram firmados ainda na gestão Allan Jesus. Por isso, a remuneração deles é feita via ASJ Consultoria, que repassa os valores a Iran quando os recebe. Em julho, agosto e outubro, Allan fez três repasses diferentes, que totalizaram R$ 237 mil.

Pelo contrato assinado em 25 de fevereiro e rompido unilateralmente por Luva, Allan tem que repassar ao influenciador 50% dos valores arrecadados com os contratos.

No processo que move na Justiça, a defesa de Allan reclama que Luva não comprova devidamente nos autos o seu faturamento mensal bruto, a partir do momento em que passou a ser agenciado por Seiroz, Falcão e Mozyr.

No começo do mês, os advogados do influenciador refizeram as contas e apresentaram à Justiça uma diferença nos depósitos judiciais anteriores. É que em alguns meses, as contas dos 30% para repasse consideraram os valores brutos. Em outros, valores líquidos. Assim, Luva repassou mais R$ 63,8 mil à Justiça, totalizando os R$ 718,6 mil.

SÓ UM MEME?

Famoso pelo bordão "receba", Iran já bateu a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok ? são 43 milhões, somando as duas plataformas. O jeito do Luva de Pedreiro se comunicar nas redes sociais tem sido uma resposta aos críticos.

Ele já postou um vídeo no qual usava comentários nas redes que o colocavam apenas como um meme e questionavam seu mérito para ganhar dinheiro.

Luva disse ter o maior engajamento do Brasil no TikTok e também nos Reels do Instagram. A meta dele e de sua equipe passou a ser melhorar o desempenho no YouTube. Lá, ele tem um canal com 2,2 milhões de inscritos.

"Agora é hora de zerar o YouTube", publicou o influenciador, em janeiro.