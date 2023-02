RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Mallorca comunicou que vai expulsar do torcedor de 20 anos que insultou de maneira racista o brasileiro Vini Jr durante o jogo contra o Real Madrid o dia 5 de fevereiro. Ele também ofendeu Samu Chukwueze pouco tempo depois.

"Em nenhum caso se vai aceitar que gente desse tipo pertença a um clube e uma torcida que não são assim", disse Alfonso Díaz, CEO do Mallorca, ao Europa Press.

O Real Madrid já havia denunciado os insultos à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Vini foi chamado de "macaco" no confronto em Palma de Mallorca.

O canal "DAZN" flagrou ao menos um torcedor gritando para o atacante: "Vinicius, macaco! É um p*** macaco".

"Desde o primeiro momento colaboramos intensamente tanto com a polícia como com a La Liga para identificar essa pessoa. Não vamos aceitar que gente desse tipo seja parte da nossa família", disse o CEO.

No domingo, um jornal espanhol informou que a polícia havia identificado o torcedor. Isso aconteceu por meio de um drone usado pela Brigada de Segurança Cidadã da polícia de Mallorca para filmar as arquibancadas do estádio no dia da partida.

As imagens do drone também mostraram que o torcedor voltou a repetir ofensas racistas no jogo contra o Villarreal contra o jogador Samu Chukwueze.

O torcedor foi fichado pela polícia e agora enfrentará acusação por crime de ódio. Além disso, será julgado na Lei Geral do Esporte da Espanha e pode ter que pagar multa de 3 mil euros (R$ 16,61 mil) e uma proibição de no mínimo seis meses de entrar em recintos esportivos.