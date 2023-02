SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Só falta uma vaga na Copa do Mundo Feminina de 2023 a ser definida. Na noite desta terça-feira (21) e na madrugada desta quarta-feira (22) (pelo horário de Brasília), Haiti e Portugal venceram suas partidas pela repescagem intercontinental e garantiram uma vaga no torneio, pela primeira vez na história para ambos países.

A repescagem intercontinental está sendo disputada na Nova Zelândia, uma das sedes da Copa junto com a Austrália. Portugal só precisou vencer um jogo para se colocar entre as 32 seleções garantidas no Mundial, enquanto o Haiti superou dois adversários.

As haitianas bateram o Chile por 2 a 1 na noite desta terça-feira (já 22 de fevereiro no horário local). Melchie Dumornay foi a heroína do jogo. Ela marcou os dois gols de sua seleção. As sul-americanas descontaram com María José Rojas aos 56 minutos da segunda etapa.

A classificação histórica de Portugal foi mais dramática. As lusitanas carregavam vantagem de um gol sobre Camarões até os 44 minutos do segundo tempo, quando Ajara Nchout empatou. Nos acréscimos, pênalti para as europeias após checagem no VAR. Coube a Carole Costa a missão de colocar seu país na Copa pela primeira vez, e ela cumpriu a tarefa. 2 a 1, placar final.

Portugal entra no Grupo E da Copa do Mundo, que conta com os atuais finalistas Estados Unidos e Holanda, além do Vietnã. Já o Haiti vai encarar Inglaterra, Dinamarca e China.

A última vaga na Copa do Mundo Feminina será definida nesta quarta. Paraguai e Panamá se enfrentam às 22h (de Brasília), valendo um lugar no Grupo F, a chave de Brasil, França e Jamaica. O Mundial tem estreia marcada para 20 de julho.