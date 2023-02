SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, destinará as receitas da camisa desenhada por ele para as vítimas das chuvas em São Paulo. O comandante do Palmeiras anunciou a ação em vídeo compartilhado no perfil oficial do clube.

"Eu e o clube vamos ajudar essa gente. Vamos oferecer as receitas das camisetas costumizada que fiz no ano passado, que ainda não tinha encontrado o momento certo para fazer, e este é o momento certo", afirmou Abel.

O técnico ainda convocou os torcedores a doar alimentos e roupas nesta quarta-feira (22), no jogo contra o Red Bull Bragantino: "Também peço a todos os torcedores que tragam alimentos, roupas e produtos de higiene para ajudar essas pessoas".

O Palmeiras recolherá doações nos jogos contra Bragantino, nesta quarta-feira, e Ferroviária, no domingo (26), assim como na estreia do time feminino no Brasileiro, domingo, contra o Real Ariquemes-RO. Todos os compromissos serão no Allianz Parque.

QUAL CAMISA?

O Palmeiras lançou a peça em novembro do ano passado. Ela foi desenhada pelo próprio treinador, em conjunto com a agência de marketing digital Thunder Mustard e o Departamento de Marketing do clube.

O valor da peça é de R$ 219,00, com modelos masculino e feminino. Na ocasião, foi divulgado que a renda obtida com a comercialização seria destinada a instituições de caridade.