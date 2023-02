SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Weverton brilhou e foi eleito o "Craque do Jogo" na vitória do Palmeiras sobre o Bragantino, ocorrida ontem em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

O goleiro evitou o empate da equipe do interior com boas defesas -principalmente no 2° tempo-, e viu Breno Lopes decretar o 2 a 0 já nos acréscimos.

A boa atuação de Weverton contrasta com o que ocorreu com os outros dois escolhidos por Tite para representar a seleção na última Copa do Mundo. Tanto Alisson quanto Ederson viveram momentos caóticos defendendo seus times na Europa e despertaram dúvidas sobre a continuidade na meta brasileira.

O camisa 1 do Brasil no Mundial errou feio em Liverpool x Real Madrid, disputado na terça-feira (21). Alisson recebeu um recuo de Gomez e, apertado por Vinicius Júnior, carimbou o tornozelo do compatriota e viu a bola entrar dentro de seu próprio gol.

Ontem, foi a vez de Ederson ficar marcado no duelo do Manchester City contra o RB Leipzig. Ele ameaçou cortar um cruzamento que veio da ponta esquerda, mas refugou e apenas observou Gvardiol testar para o fundo de sua meta.

Weverton, por outro lado, não cometeu grandes falhas durante o ano e comanda a defesa menos vazada do Campeonato Paulista -o Palmeiras levou apenas quatro gols em dez jogos até o momento no estadual.

Aos 35 anos, ele não negou o desejo de continuar representando o Brasil no futuro, mesmo despistando sobre o pensamento em futuras convocações durante entrevista concedida há duas semanas.