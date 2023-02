SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O experiente zagueiro Sergio Ramos anunciou em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (23) que está se aposentando da seleção da Espanha. Segundo o próprio jogador, Luis de la Fuente, novo técnico da La Furia Roja, lhe avisou que não contará com o defensor, independentemente do nível que ele demonstre dentro de campo.

"Chegou a hora, a hora de nos despedirmos da Seleção, nossa querida e empolgante Vermelha. Hoje pela manhã recebi uma ligação do atual treinador, que me disse que não conta e que não contará comigo, independentemente do nível que eu possa mostrar ou como eu continuar minha carreira esportiva", iniciou Sergio Ramos no comunicado.

Sergio Ramos queria que o fim de sua carreira na seleção fosse uma decisão pessoal. "Acredito humildemente que esta trajetória merecia terminar por uma decisão pessoal ou porque o meu desempenho não esteve à altura do que a nossa seleção merecia, mas não pela idade ou outras razões que, sem as ter ouvido, tenho sentido. Por que ser jovem ou menos jovem não é uma virtude ou um defeito, é apenas uma característica temporária que não está necessariamente relacionada ao desempenho ou habilidade", acrescentou.

Zagueiro de 36 anos conquistou três títulos pela seleção principal da Espanha. Sergio Ramos fez parte dos elencos que conquistaram duas Eurocopas, 2008 e 2012, e a Copa do Mundo de 2010.

Sergio Ramos já havia sido preterido na Copa do Mundo do Qatar. Luis Enrique, técnico da Espanha no último Mundial, deixou Ramos de fora da lista de convocados por ele ter jogado pouco nas duas últimas temporadas.

NOVO TÉCNICO COMANDAVA OS JOVENS DA BASE DA ESPANHA

Antes de chegar à seleção principal, Luis de la Fuente passou pelos times sub-19, sub-21 e sub-23 da Espanha.

No início da carreira como treinador também passou por Portugalete, Aurrerá, Athletic Bilbao e o Alavés.