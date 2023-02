RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador Conor Benn foi inocentado depois de ser pego no antidoping. A investigação não ofereceu provas conclusivas além de um "consumo altamente elevado de ovos".

O boxeador teve a luta contra o britânico Chris Eubank Jr cancelada depois de testar positivo para uma substância proibida.

O resultado saiu apenas três dias antes da luta, marcada para acontecer em outubro do ano passado.

A substância que ele supostamente teria utilizado é o clomifeno, usada nos esportes para ajudar a aumentar o desempenho.

O Conselho Mundial de Boxe (WBC) removeu Benn dos rankings depois do teste positivo. Agora, ele retornou ao quinto lugar.

O lutador ainda aguarda o veredito de um inquérito da British Boxing Board of Control (órgão regulador do boxe profissional no Reino Unido) e da agência antidoping do Reino Unido. Esse processo decidirá se Benn será banido do esporte.

A WBC emitiu um comunicado sobre a decisão de inocentar o lutador. Na nota, a organização explica a linha do tempo do teste e da decisão.

"Conor Benn concluiu seu processo de inscrição no Programa WBC Clean Boxing em fevereiro de 2022. A inscrição no WBC CBP é obrigatória para todos os lutadores classificados entre os 15 primeiros nas classificações do WBC. Assim, ele foi inscrito no teste antidoping fora de competição do WBC CBP em julho de 2022, quando ocorreu a coleta das amostras às quais se refere a decisão do WBC aqui anunciada."

"Em 23 de agosto de 2022, a Voluntary Anti-Doping Association (VADA) notificou o Sr. Benn e o Conselho Mundial de Boxe (WBC) que a urina coletada em 25 de julho de 2022, em conexão com sua participação no programa de testes antidoping WBC/VADA, produziu um resultado analítico adverso para Clomifeno e seus hidroximetabólitos MI e M2."

"O clomifeno e seus metabólitos são substâncias proibidas em todos os momentos sob o WBC CBP. O clomifeno é um modulador metabólico que promove a produção de testosterona e aumenta os níveis de testosterona enquanto queima gordura."

"O WBC descobriu que: (1) não havia nenhuma evidência conclusiva de que o Sr. Benn se engajou na ingestão intencional ou consciente de Clomifeno; (2) não houve falhas nos procedimentos relacionados à coleta de amostras, análise de amostras ou violações dos direitos da amostra B do Sr. Benn que justificariam questionar ou invalidar a descoberta adversa e (3) o consumo documentado e altamente elevado de ovos do Sr. Benn durante os períodos relevantes para a coleta da amostra, levantou uma explicação razoável para a descoberta", finalizou.