SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo feminina já definiu quais serão as 32 seleções participantes do torneio que será disputado entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

A seleção do Panamá conquistou a última das vagas ao vencer o Paraguai por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), em jogo que terminou já na madrugada desta quinta (23). Portugal e Haiti foram os outros classificados da repescagem continental.

O CAMINHO DO BRASIL

Panamá entra no Grupo F do Mundial e será o primeiro adversário do Brasil em jogo que acontece no dia 24 de julho, em Adelaide, às 8h (de Brasília). França e Jamaica completam a chave.

Na sequência, as meninas do Brasil encaram a França, em duelo marcado para o dia 29, às 7h.

Na última rodada, a seleção brasileira pega a Jamaica, dia 2 de agosto, também às 7h.

VEJA COMO FICARAM OS GRUPOS:

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça

Grupo B: Austrália, Irlanda. Nigéria e Canadá

Grupo C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão

Grupo D: Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China

Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e Panamá

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul

COMO É A DISPUTA?

A Copa do Mundo feminina terá 32 seleções pela primeira vez em sua história. Assim como no torneio masculino, os dois melhores de cada um dos oito grupos avançam para as oitavas de final.

Tags:

brasil | Copa do Mundo | copa do mundo feminina | E-sport | Espanha | Esporte | Esportes | França | futebol | futebol feminino | Pia Sundhage | pote | Seleção Brasileira | Seleção Feminina | Sorteio