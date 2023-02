RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF convocou nesta quinta-feira (23) novos jogadores para a seleção brasileira sub-17 porque o Vasco avisou que não vai liberar o goleiro Phillipe Gabriel, o meio-campista Matheus Ferreira e o atacante Rayan. O clube e a entidade discordam dos critérios de classificação dos clubes nas competições de base: o Vasco está fora do Brasileiro no sub-20 e no sub-17.

OS CONVOCADOS

Formalmente, a CBF não desconvocou os jogadores vascaínos, mas chamou três novos nomes para os lugares deles: o goleiro Caio Barone (Flamengo), o meia Lucas Ferreira (São Paulo) e o atacante Riquelme Fililipi (Palmeiras).

A CBF trouxe outros dois nomes para suprir a indisponibilidade do lateral Vitor Reis, do Atlético-MG, e do atacante Lorran, do Flamengo. Nesses dois casos, os clubes alegaram que usariam os jogadores na equipe profissional. Os escolhidos foram o atacante Ricardo Mathias (Internacional) e o lateral João Pedro Chermont (Santos).

O QUE ACONTECEU

O Vasco está fora do Brasileiro deste ano nas categorias sub-20 e sub-17. O clube perdeu o direito de disputar porque não está entre os 20 melhores colocados do ranking de clubes da CBF neste ano: é o 23º.

O clube cruzmaltino tentou argumentar junto à CBF que mudasse o critério de participação nos torneios, mandou ofícios, mas a entidade não recuou.

A reportagem apurou que CBF entende que cumpre o regulamento, cujo único critério de participação é a colocação no ranking. Essa forma de entrada no Brasileiro da base está em vigor desde anos anteriores.

O Vasco argumentou com a CBF que é um time com relevância na base, por formar muitos jogadores e chegar longe em torneios das categorias de formação.

O clube decidiu não liberar os jogadores para a seleção sub-17 porque não teve o pedido atendido ? a CBF já soltou a tabela do Brasileiro sub-20..

PREPARAÇÃO

A apresentação da seleção brasileira sub-17 será nesta sexta-feira (24), para um período de preparação visando à disputa do Sul-Americano da categoria. O Brasil fará dois amistosos contra o Equador, em 28 de fevereiro e 2 de março.

E O FUTURO

O cenário atual de rusgas entre Vasco e CBF gera dúvida também sobre convocações futuras da seleção sub-20.

Não se sabe ainda como o clube fará em relação ao meio-campista Marlon Gomes, que foi campeão sul-americano com o time sub-20 treinado por Ramon Menezes.