SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marko Dmitrovic, goleiro do Sevilla, derrubou e imobilizou um torcedor que invadiu o gramado para o agredir. O episódio aconteceu nos acréscimos do duelo contra o PSV, no Philips Stadion, pela partida de volta da segunda fase da Liga Europa.

"Ele me empurrou por trás e tentou me bater. Me acertou um pouco, a verdade é que eu queria bater nele, mas isso não deveria acontecer aqui, espero que o punam [como exemplo]. Fui surpreendido, nunca briguei na vida, mas sei me defender", explicou o goleiro, à Movistar.

A agressão não foi exibida pela televisão, mas torcedores presentes no estádio registraram a invasão do torcedor. Além disso, fotógrafos capturaram a sequência de cenas do momento.

Após o torcedor ser derrubado pelo goleiro, companheiros de equipe chegaram para ajudar e seguranças o tiraram de campo. O agressor foi levado para fora do gramado sob fortes vaias das arquibancadas.

O Sevilla foi derrotado no confronto por 2 a 0, mas avançou de fase por ter vencido o PSV no jogo de ida por 3 a 0.