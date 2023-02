SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu e eliminou o Barcelona no final da tarde desta quinta-feira (23), em Old Trafford. A partida, válida pela segunda fase da Liga Europa, terminou com o placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Fred e Antony, para os ingleses, e Lewandowski, para os espanhóis.

Os brasileiros foram os grandes destaques do jogo, não apenas pelos gols. Fred e Casemiro tiveram boa atuação e Antony, que entrou no intervalo, mudou completamente o rumo do confronto, elevando o nível do futebol apresentado pelo United.

O primeiro tempo foi de muita disputa e intensidade na marcação. As duas equipes tiveram dificuldade para criar chances, mas o Barcelona aproveitou o pênalti infantil cometido por Bruno Fernandes, e Lewandowski abriu o placar.

A segunda etapa foi de mais pressão. Precisando do gol, Ten Hag colocou o Antony no jogo. Com isso, o United passou a se impor na partida e conseguiu a virada.

Com o resultado, os comandados de Ten Hag se classificaram para as oitavas de final da competição da Uefa. Agora, a equipe de Manchester espera o sorteio ?que acontece nesta sexta-feira (24)? para saber quem irá enfrentar na próxima fase.

A partida de ida, disputada no Camp Nou, foi um empate em 2 a 2, com Marcos Alonso e Raphinha, marcando para o Barça, e Rashford e Koundé (contra), para os Red Devils.