SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann ainda não conseguiu repetir uma escalação do Santos na temporada, mas já dá indícios de qual é o esquema e o 11 inicial de sua preferência.

A escalação ideal é: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Sandry (Rodrigo Fernández), Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

O comandante só fez uma alteração ao escalar o time titular da vitória sobre o Ceilândia, na Copa do Brasil. A mudança, inclusive, foi realizada por problemas médicos, com Rodrigo Fernández entrando já que Sandry passou por cirurgia após levar uma cotovelada no rosto.

Nos 11 jogos disputados até então, Odair já testou 23 jogadores diferentes no time titular. O meio de campo foi o setor mais modificado, com pelo menos oito atletas recebendo oportunidade para começar jogando.

O time ideal ainda conta com cinco reforços anunciados para a temporada e em todos os setores, com exceção do gol. São eles: o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Joaquim, os meias Dodi e Lucas Lima, e o atacante Mendoza.

O retorno de Lucas Lima também resolveu uma carência no setor de criação da equipe. O camisa 23 soma três assistências em três jogos e assumiu a posição, que era uma dor de cabeça para o técnico santista.

A tendência é que Odair repita pela primeira vez uma escalação do Santos no clássico contra o Corinthians, na penúltima rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada no domingo (26), na Vila Belmiro, e é determinante para o Santos almejar a classificação ao mata-mata do Estadual.

Jogadores testados por Odair no time titular

Goleiro: João Paulo

Laterais: João Lucas, Lucas Pires, Nathan e Felipe Jonatan

Zagueiros: Maicon, Eduardo Bauermann, Messias e Joaquim

Meio-campistas: Vinicius Zanocelo, Dodi, Sandry, Rodrigo Fernández, Carabajal, Ivonei, Camacho e Lucas Lima

Atacantes: Ângelo, Mendoza, Soteldo, Marcos Leonardo e Lucas Braga