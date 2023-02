PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio acertou a rescisão de contrato com o meia Jean Pyerre, que irá dar um tempo na carreira de atleta profissional. Porém, se defendeu de um eventual retorno mantendo percentual sobre os direitos do atleta.

CONTRATO ROMPIDO

Jean Pyerre tem vínculo com o Grêmio até o fim de 2023. Quando negociou com o futebol turco, no início do ano passado, uma renovação por mais um ano foi assinada. Porém, tal contrato jamais foi efetivado, pois o acordo de transferência se rompeu após o diagnóstico de um tumor no testículo.

O distrato entre as partes deve ser assinado nos próximos dias.

O jogador não trata o tema como aposentadoria, apenas uma pausa para refletir sobre o momento.

Como informou o UOL, ele sofreu com depressão e procurou tratamento entre o fim de 2022 e o início deste ano.

O Grêmio permaneceu com 10% dos direitos do atleta. Em caso de um eventual retorno aos gramados, o clube tricolor terá direito ao percentual de uma eventual venda.

O clube de Porto Alegre irá pagar R$ 3 milhões ao longo de três anos. Caso Jean volte a jogar, o valor cai pela metade.

Não há qualquer restrição para retomada da carreira nos gramados. Jean poderá tratar disso quando bem entender.

O rompimento está nas mãos dos advogados que devem finalizar a documentação autorizando clube e atleta a encerrarem o vínculo.