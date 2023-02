SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os rivais alvinegros Santos e Corinthians farão clássico neste domingo (26) pelo Campeonato Paulista, mas se uniram em uma iniciativa para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram o litoral do estado de São Paulo nos últimos dias.

A camisa dos jogadores dos dois clubes terá um patch especial, na barra frontal, para simbolizar a união dos dois times, além disso, será adotada a hashtag #juntospelolitoral.

Além disso, as camisas dos 11 titulares de cada clube, autografadas por seu respectivo jogador, serão leiloadas no site Play For a Cause. O leilão vai começar junto com o apito inicial do jogo, às 16h deste domingo, e o valor arrecadado será doado para as vítimas do desastre. Os lances iniciais são de R$ 800. A ação fica no ar até o dia 9/3.

O QUE ACONTECEU?

Fortes chuvas atingiram o litoral paulista desde o último sábado (18), causando dezenas de mortes e deixando mais de 2.500 pessoas desabrigadas. Algumas cidades, como São Sebastião e Bertioga, sofrem com desabamentos, alagamentos e falta de abastecimento.