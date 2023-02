A rodada de abertura do Brasileirão Feminino A1 teve um duelo entre as campeãs da primeira e segunda divisões nacionais em 2022, respectivamente, Corinthians e Ceará. As diferenças, no entanto, ficaram evidentes ao final da partida, que terminou com uma vitória do Timão por 14 a 0.

Quem seria a equipe vencedora do jogo, disputado hoje (25) no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, nunca esteve em dúvida. As Brabas, como são chamadas as jogadoras do Corinthians, foram para o intervalo com um placar que já marcava 8 a 0. A artilheira da tarde foi Diany, que marcou três vezes e largou na frente na tabela de artilharia. Fernanda, Gabi Portilho, Jaqueline e Jheniffer marcaram dois gols cada uma. Millene, Vic Albuquerque e Luana completaram o placar.

O resultado chamou a atenção não apenas pela dimensão da diferença entre as equipes. É a segunda vez em menos de um mês que a equipe cearense estampa as manchetes por sofrer uma goleada. No dia 5 de fevereiro, o Ceará foi derrotado por 10 a 0 pelo Flamengo, pela Supercopa, competição que foi conquistada pelo Corinthians. Após o título brasileiro da A2 no ano passado, o departamento de futebol feminino fez diversas alterações na equipe, que tem hoje um elenco formado por jogadoras oriundas da base do clube, sem experiência profissional.

Após a partida, a própria conta oficial do time feminino do Corinthians parabenizou as adversárias pela luta.

A Fiel aplaude a equipe adversária na saída de campo. Parabéns e toda força para vocês, meninas!???? — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 25, 2023

Na próxima rodada, o Timão visita o Real Ariquemes, de Rondônia, no sábado (4). Na mesma data, o Ceará recebe o São Paulo.

Inter estreia com vitória

Se as campeãs de 2022 abriram a edição de 2023 com uma goleada, a equipe que terminou em segundo, o Internacional, teve trabalho diante do Athletico Paranaense, que foi exatamente o outro time que subiu para a divisão principal em 2023. As Gurias Coloradas derrotaram as adversárias de virada, por 2 a 1, em partida realizada no Sesc Campestre, em Porto Alegre.

O Furacão - que participa pela primeira vez do Brasileirão A1 - saiu na frente com um gol de Nathália, aos 38 minutos da primeira etapa. Após cruzamento da esquerda e bate-rebate dentro da área, ela aproveitou a sobra para chutar rasteiro e vencer a goleira Gabi Barbieri.

O lance que mudou o destino do duelo aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, quando a volante Camila Pini, do Athletico, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa.

Dez minutos depois, Priscila, que havia entrado depois do intervalo, girou dentro da área para empatar. Foi dela também o gol da virada, aos 31 minutos, após finalizar de primeira, na pequena área, uma boa trama entre Belén Aquino e Eskerdinha pelo lado esquerdo do ataque.

A artilheira @priisilvaa04 deu o papo pós-jogo. ????



???? "Primeiramente queria agradecer a Deus pelos dois gols e por poder ter ajudado a equipe." pic.twitter.com/y4qprEHdS3 — Gurias Coloradas (@GuriasColoradas) February 25, 2023

Após somar os três primeiros pontos no campeonato, o Internacional encara a Ferroviária, fora de casa, no próximo sábado (4). Também no sábado, as Gurias Furacão serão as anfitriãs diante do Santos.

