SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (25), no Mané Garrincha, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro entrou em campo com os reservas e contou com um gol relâmpago para triunfar no clássico.

O gol da partida foi marcado por Matheus Gonçalves com cerca de 30 segundos de jogo. Foi a segunda vez que o jovem atacante de 17 anos balançou a rede adversária nesta temporada.

O clássico ainda contou com dois tentos anulados, um para cada lado, na segunda etapa. André, do Fla, e Carlos Alberto, do Botafogo, chegaram a marcar, mas as jogadas foram anuladas por impedimento.

O duelo entre os rivais começou quente, com o primeiro cartão saindo logo aos seis minutos, e terminou com três expulsos ? todos do Botafogo. Ao todo, foram 13 cartões amarelos distribuídos na partida. Carli, Tiquinho Soares e Marçal receberam o vermelho por reclamação.

Patrick de Paula foi substituído ainda no primeiro tempo e deixou o campo de maca. Ele virou o joelho sozinho ao tentar cortar uma bola e precisou ser substituído antes do intervalo, ficando aos prantos no banco de reservas.

O clássico terminou tumultuado. Marçal chutou o microfone da transmissão após ser expulso, um torcedor tirou uma selfie após invadir o campo e policiais ficaram perdidos no gramado.

O Rubro-Negro segue sendo o único clube ainda invicto no Carioca, chegou aos 23 pontos na tabela, garantiu a vaga no mata-mata e pode se sagrar campeão da Taça Guanabara na próxima rodada. A equipe está a quatro pontos de distância do Flu, segundo colocado, e depende apenas de si para assegurar o título antecipado no clássico contra o Vasco.

O Botafogo, por sua vez, caiu para a terceira colocação, com 16 pontos. Foi a terceira derrota da equipe no Estadual, a segunda consecutiva.

O Fla volta a campo na terça-feira (28), no Maracanã, para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Já o Alvinegro carioca encara o Sergipe na quinta (2), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Reservas do Flamengo

A três dias da partida de volta da Recopa Sul-Americana e tendo que viajar para Brasília para o clássico, o Flamengo poupou os titulares e até o treinador. Vítor Pereira ficou no Rio de Janeiro com parte do elenco e o auxiliar Rui Quinta foi quem comandou a equipe.

A priorização da Recopa poderia ter custado o resultado do clássico, mas a equipe alternativa teve uma atuação à altura. Após o gol relâmpago, os rubro-negros conseguiram segurar a pressão do Botafogo e ainda criaram chances para ampliar o resultado.

Em desvantagem desde o primeiro minuto, o Alvinegro comandou as ações da partida, mas pecou na conclusão das jogadas. Os mandantes acertaram no gol apenas uma das suas sete finalizações e levaram pouco perigo de fato ao gol do Fla.

Dos jovens, o atacante Matheus Gonçalves e o goleiro Matheus Cunha se destacaram. Além deles, Cebolinha e Marinho também foram bastante acionados e buscaram aproveitar a oportunidade.

A vitória no clássico dá certo ânimo à torcida antes da disputa do título do torneio da Conmebol. O Fla foi derrotado pelo Del Valle por 1 a 0 na ida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 x 1 FLAMENGO

Competição: 9ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: 25 de fevereiro de 2023, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Cebolinha (FLA), Pulgar (FLA), Lucas Piazón (BOT), Carli (BOT), Lucas Perri (BOT), Matheuzinho (FLA), Marçal (BOT), Marinho (FLA), Carli (BOT), Tchê Tchê (BOT), Tiquinho Soares (BOT) e Cuesta (BOT).

Cartão vermelho: Carli (BOT), Tiquinho Soares (BOT) e Marçal (BOT).

Gols: Matheus Gonçalves, no 1º minuto de jogo, pelo Flamengo.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Daniel Borges (Matheus Nascimento), Joel Carli (Cuesta), Segovia e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Patrick de Paula (Lucas Fernandes); Lucas Piazon (Carlos Alberto), Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton; Pulgar, Igor Jesus (Lorran) e Matheus Gonçalves, Cebolinha, Marinho (André) e Mateusão. Técnico: Rui Quinta.