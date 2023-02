SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras estreia neste domingo (26) no Brasileirão feminino repleto de novas caras. As Palestrinas enfrentam o Real Ariquemes (RO), às 11h (de Brasília), no Allianz Parque.

O clube movimentou o mercado da bola e trouxe 15 jogadoras. Outras 12, como a atacante da seleção brasileira Bia Zaneratto, tiveram seus contratos renovados.

Foram contratadas:

Goleiras: Alicia Bobadilla e Kate Tapia;Zagueiras: Flávia Mota, Ingrid Sorriso e Sassá;Laterais: Juliete e Vitória;Meio-campistas: Bárbara, Lorena Benítez, Ramona Martínez e Rosa Miño;Atacantes: Amanda Gutierres, Laís Estevam, Letícia Ferreira e Yamila Rodríguez.A reformulação visa a conquista inédita do Campeonato Brasileiro. As Palestrinas bateram na trave em 2021, perdendo a final para o Corinthians. No ano passado, elas pararam nas semifinais, em novo revés para as Brabas.

Desfalques na estreia?

Seis jogadoras do Palmeiras foram convocadas para seleções para a primeira data Fifa: Alicia Bobadilla, Ramona Martínez e Rosa Miño (Paraguai), Bia Zaneratto (Brasil), Kate Tapia (Colômbia) e Yamila Rodrigues (Argentina).

Elas perderam parte da pré-temporada e podem não voltar a tempo. As paraguaias disputaram a repescagem para a Copa do Mundo, e as demais foram para amistosos. Os últimos compromissos de Brasil e Argentina foram na quinta-feira.

Racha e goleada em 2022

A saída do Palmeiras do último Brasileirão foi coberta de polêmicas. O time foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, em pleno Allianz Parque, pela volta das semifinais. Na ida, as Palestrinas perderam por 2 a 1.

As polêmicas envolveram insubordinação de Agustina e solidariedade de Thaís. A dupla de zaga não esteve em campo no segundo jogo contra as Brabas e, conforme apurou o UOL na época, tudo começou com a insatisfação da argentina por não ser capitã.

Agustina foi afastada do elenco e deixou o clube pouco depois. Nas redes sociais, ela afirmou: "queriam me calar".

Thais alegou "limite emocional" e também deixou o clube. Ela pediu desligamento do clube e também se manifestou nas redes sociais.