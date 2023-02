SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Loris Karius terá uma nova final e uma nova chance de redenção. Ele deve ser o titular do Newcastle na partida da tarde deste domingo (26), às 13h30, contra o Manchester United, valendo o título da Copa da Liga Inglesa.

Karius falhou, pelo Liverpool, na final da Champions de 2018 contra o Real Madrid. Foram dois gols na conta do goleiro, que nunca recuperou o bom futebol desde então. Ele estava há dois anos sem entrar em campo após empréstimos ao Besiktas e ao Union Berlim.

A esposa do goleiro, Leotta, escreveu uma carta ao jornal 'The Athletic' relatando a situação vivida pelo casal, especialmente nesses dois anos em que não disputou partidas.

"Gostaria de escrever esta carta para você amanhã, ou mais tarde, quando terminar o jogo que o levará de volta ao campo após esses dois anos intermináveis, dolorosos e incríveis. Os dois anos de noites tristes, o nó na garganta e os maus pensamentos que te afastaram do jogo, mas não da tua maior paixão; o campo de futebol verde que faz sonhar milhões de crianças todos os dias. Muito obrigada à sua equipe e à força que vocês conseguiram encontrar uns nos outros. Claro que não temos como negar: o golpe foi duro. Mas, como você me ensinou, a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você decide reagir. Às vezes você precisa dar um passo atrás para fazer uma corrida melhor e tenho certeza que essa corrida levará você e toda a equipe a voar. Ninguém merece isso mais", disse ela.

Motivo da titularidade e dois anos de ausência

Contratado para ser o terceiro goleiro do Newcastle na atual temporada, Karius terá a chance de sua redenção, pois os outros dois goleiros estão suspensos.

Nick Pope, o titular, recebeu cartão vermelho direto em partida contra o Liverpool, na Premier League, após colocar a mão fora da área. Pelas regras da entidade, o atleta fica suspenso por três partidas consecutivas, inclusive em outras competições na Inglaterra.

O reserva imediato, Martin Dubravka, já participou do torneio pelo Manchester United e não pôde ser inscrito pelo Newcastle. Sobrando assim a vaga para Karius.

Desde o fatídico dia da final, Karius esteve emprestado pelo Liverpool ao Besiktas entre 2018 e 2020. O goleiro até teve bastante regularidade, participando de quase 70 partidas, mas o clube turco optou por não contratá-lo em definitivo e ele teve que retornar ao Liverpool.

Em seu segundo empréstimo pelo Liverpool, desta vez ao Union Berlim, Karius não teve o mesmo rendimento e atuou em apenas 5 partidas, sendo que a última ocorreu em fevereiro de 2021. Sem ritmo de jogo, voltou aos Reds para sua reta final de contrato.

Após seu contrato terminar, ficou dois meses sem clube e assinou com o Newcastle, em setembro de 2022. Agora, o arqueiro provavelmente será o titular na principal partida da equipe na temporada.

Ainda há uma disputa entre o alemão e o quarto goleiro, Mark Gillespie -que está fora dos gramados desde 2020- mas o técnico Eddie Howe deu indícios de que Karius será mesmo o titular.