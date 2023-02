SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com o jornal The Times, da Inglaterra, os dirigentes do Paris Saint-Germain querem reduzir a folha salarial em 30% na próxima janela de transferências. E isso pode afetar diretamente o argentino Lionel Messi, que ainda está em situação incerta com o clube.

Visando cortar gastos, o PSG precisará se desfazer de alguns jogadores para reduzir a folha salarial do elenco. Sendo assim, alguns nomes importantes podem estar de saída.

O PSG aceitou pagar uma multa de 65 milhões de euros, caso não cumpra as metas de redução de gastos até 2026. Além disso, a Uefa investigou o clube por quebra do Fair Play financeiro.

O contrato de Messi termina em julho deste ano, e o PSG ainda não chegou a um acordo para renovar com o craque. Com isso, o Barcelona pensa em repatriar o atacante, que também desperta o interesse do Inter Miami, da MLS, nos EUA, e de clubes da Arábia Saudita.

Nesse momento, o salário de 35 milhões de euros (R$ 192 milhões) pedido pelo craque é o principal impeditivo para sua renovação de contrato. A menos que o jogador aceite reduzir a bagatela, dificilmente o PSG fará movimentações exorbitantes para mantê-lo na equipe. Vale lembrar que Messi já pode assinar sem custos de transferência com qualquer clube.

Neymar e Mbappé já estiveram mais ameaçados de deixar Paris, mas atualmente a situação parece estar mais controlada. Em contrapartida, jogadores como Keylor Navas, Pablo Sarabia e Ander Herrera foram negociados para desinchar a folha salarial.