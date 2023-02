MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Roger Schmidt, do Benfica, foi expulso após arremessar de volta uma garrafa de água em direção aos torcedores do Vizela. O treinador recebeu cartão vermelho durante comemoração do segundo gol da equipe, marcado por João Mário no sábado (25), na partida válida pela Liga Portuguesa.

O banco das águias estava comemorando, quando os torcedores do Vizela arremessaram uma garrafa no campo. O momento captado pelas câmeras de TV mostram que objeto passa ao lado da cabeça do treinador alemão.

O treinador arremessou a garrafa de água de volta ao perceber o acontecido, recebendo a ordem de expulsão por parte do árbitro Nuno Almeida logo em seguida.

Enquanto se encaminhava para o túnel de acesso ao vestiário, o técnico das águias, de forma irônica, levantou dois dedos na direção dos torcedores vizelenses, indicando o resultado (2-0).

O Benfica ocupa a 1ª posição da Liga Portuguesa e volta a campo no dia 3 de março, contra o FC Famalicão. Já o Vizela, em 10º lugar, pega o Estoril Praia, no dia seguinte, pelo mesmo torneio.