SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras bateu a Ferroviária por 2 a 1, neste domingo (26), no Allianz Parque, pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista.

Com protagonismo de meio-campistas, o Palmeiras retomou a liderança geral do Estadual.

Gabriel Menino, aos 41 minutos da primeira etapa, e Raphael Veiga, aos 15 do segundo marcaram pelo Palmeiras. A dupla é responsável por oito dos 22 tentos do time no ano.

Matheus Lucas diminuiu para a Ferroviária aos 46 da etapa final. Foi o primeiro gol sofrido pelo time no Allianz Parque.

O Palmeiras dominou a partida desde o começo e teve paciência para criar a vantagem no placar. O time da casa procurava brechas na retranca montada por Elano e encontrou o caminho através da conexão entre os meio-campistas.

O Palmeiras chegou a 27 pontos e reassumiu a primeira colocação no Grupo D e a ponta geral da tabela. Já a Ferroviária segue na lanterna da chave C, com oito pontos e em situação de rebaixamento.

O Palmeiras agora tem uma semana de preparação e volta a campo só no próximo domingo (5) para enfrentar o Guarani. No mesmo dia, a Ferroviária recebe a Inter de Limeira. Todos os jogos da última rodada da fase de grupos do Paulista começam às 16h (de Brasília).

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jailson); Dudu (Breno Lopes), Endrick (Giovani) e Rony (Flaco López). T.: Abel Ferreira.

FERRROVIÁRIA

Saulo; Heitor, Léo Santos, Alisson Cassiano e Pablo Gabriel (Matheus Lucas) ; Kelvyn, John Kennedy (Rafael Costa) e Xavier; Antonio (Thomaz), Thonny Anderson e Tito (Douglas Coutinho). T.: Elano Blumer.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 26 de fevereiro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Gabriel Menino, aos 41 minutos do primeiro tempo, Raphael Veiga, aos 15 minutos do segundo tempo, e Matheus Lucas, aos 46.

Cartão amarelo: Léo Santos (FER)