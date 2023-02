SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, quase foi para cima de um torcedor do Olympique de Marselha. O momento aconteceu depois da vitória do time parisiense por 3 a 0 no Stade Vélodrome.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o técnico discutindo de maneira acalorada com um torcedor atrás do banco de reservas.

Galtier foi contido por membros da comissão técnica. Ele parecia querer se mover em direção do espectador.

Não foi possível entender o motivo da discussão. Galtier é natural de Marselha.

Na coletiva de imprensa, Galtier não falou sobre o assunto. Ele apenas exaltou a vitória do PSG.

Com show de Messi e Mbappé, o Paris Saint-Germain venceu o Marselha pelo Campeonato Francês. O francês marcou dois gols e o argentino um.