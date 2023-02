SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação de Jurgen Klinsmann, ex-técnico da Alemanha e dos Estados Unidos, como novo treinador.

Antes de fechar com o alemão, a Coreia do Sul havia tentado Tite para o cargo, mas o brasileiro recusou, segundo apurou o UOL.

**Por que Tite recusou a Coreia?**

Tite não deseja trabalhar no primeiro semestre de 2023. Ele quer um período de descanso com a família depois de seis anos na seleção brasileira.

As conversas também não evoluíram porque o desejo de Tite é testar o mercado europeu. Para pessoas próximas, Tite diz há tempos que depois da seleção brasileira queria trabalhar na Europa. O desejo era independente da Copa do Mundo, pois a decisão de que ele não seguiria na CBF estava tomada desde a virada de 2021 para 2022.

O prazo de seis meses sabáticos tem a ver a nova temporada europeia. É no meio do ano que os clubes vão ao mercado buscar treinadores e novos atletas.

A preferência do treinador, que também recusou convite do Equador, é por um clube de Espanha, Itália ou Portugal, países em que ele domina o idioma e não teria problema de comunicação.

Outro foco é se recuperar de uma artrose no joelho. Ele se aposentou como jogador aos 28 anos depois de seguidas operações no joelho, que deixaram um problema crônico. Quando há sobrecarga, especialmente com ganho de peso, há dor e movimentos debilitados. O médico da família indica uma cirurgia de colocação de prótese no joelho. Tite tem 61 anos.

**Klinsmann substitui Paulo Bento**

O novo técnico da Coreia do Sul substitui Paulo Bento, que deixou o cargo após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Qatar, para o Brasil.

Klinsmann assinou contrato até a Copa do Mundo de 2026, segundo informou a Associação Coreana de Futebol (KFA).

Ex-atacante da seleção alemã, Klinsmann foi o técnico do seu país entre 2004 e 2006, conseguindo um terceiro lugar na Copa do Mundo disputada em casa.

Ele ainda comandou o Bayern, seleção dos Estados Unidos e Hertha Belin, seu último trabalho onde ficou apenas 76 dias como técnico.