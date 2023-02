SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Do Rio de Janeiro, Vítor Pereira assistiu à vitória do time alternativo do Flamengo sobre o Botafogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O técnico português não conseguiu viajar à capital federal, mas viu os reservas selarem uma espécie de trégua com a torcida antes da terceira decisão do clube neste ano.

O clube rubro-negro poupou seus titulares no clássico, priorizando o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle. A maioria dos principais nomes do elenco nem foi relacionada e ficou treinando no CT especificamente para a decisão.

A vitória sobre o rival serviu para aliviar o clima de desconfiança após reveses marcantes neste começo de temporada. Além disso, a partida serviu para VP testar opções e garotos da base em um jogo importante.

O Flamengo segue invicto no Carioca, mas foi derrotado nos dois jogos mais importantes do ano: na Supercopa do Brasil e na semifinal do Mundial de Clubes. Antes disso, o clube não tinha encarado nenhum clássico.

DECISÃO

A partida de volta da Recopa surge como possibilidade de ser o ponto de virada do Fla em 2023. Será a primeira decisão do ano sem ser disputada em jogo único.

Um fator positivo é que o Maracanã será o palco do duelo e os torcedores podem impulsionar a virada. A partida será realizada nesta terça (28), às 21h30 (de Brasília), e a equipe precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no Equador.

Tanto a Supercopa quanto o Mundial não foram disputados no Rio de Janeiro. O confronto com o Palmeiras ocorreu em Brasília, e o torneio organizado pela Fifa foi no Marrocos.

TORCIDA

O auxiliar técnico Rui Quinta, que comandou a equipe no clássico, exaltou a importância do apoio dos torcedores. Ele também dedicou a vitória a VP.

"A vida me ensinou que se há alguém que tem sempre razão no futebol, é o torcedor e temos que ter muito respeito Sabemos que se eles estiverem com a equipe, o desempenho será melhor e conseguiremos, juntos, chegar aonde pretendemos. Acredito que a forma como o time hoje jogou acabou por trazer isso. Temos que continuar nosso caminho", destacou Quinta.

O técnico português tem mais uma oportunidade de levantar o seu primeiro título com o clube e afastar as críticas. A comissão terá mais dois dias inteiros de trabalho para arrematar os preparativos para a nova decisão.