SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A abertura do prêmio Fifa The Best, nesta segunda-feira (27), foi marcada por uma homenagem a Pelé, que morreu no ano passado aos 82 anos.

Depois de exibir um vídeo com uma narração do próprio Rei do Futebol, em que ele relembrou os principais momentos de sua carreira e citou a conquista da Copa do Mundo no México, em 1970, como sua memória mais especiais, a entidade convidou ao palco Ronaldo Fenômeno para falar sobre Pelé.

Ronaldo citou sua amizade com o Rei, disse que ele era um atleta à frente de seu tempo e, acima de tudo, um ícone para a sociedade.

"Ele, um atleta negro, se tornou o rei do esporte mais popular do planeta. Mostrou que o negro pode ser o melhor, mais bem-sucedido e pode vencer o racismo. Essa luta ainda não acabou, mas peço que todos se inspirem na luta do Rei Pelé, para que combatamos o preconceito ", disse Ronaldo.

Depois das palavras do ex-jogador, a viúva de Pelé, Márcia Aoki, foi convidada ao palco para receber um prêmio das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e de Ronaldo.

Com poucas palavras, ela agradeceu a homenagem. "É uma honra estar aqui, neste tributo da Fifa ao Edson, o Pelé. Tenho algumas palavras para dizer: Deus nos deu o Edson, e o Edson nos deu Pelé. E o mundo tão bem recebeu ambos. Estas são as palavras que tenho de agradecimento", disse.

Na plateia, o ex-jogador Jairzinho, companheiro de Pelé na conquista de 1970, também falou sobre o impacto do Rei no Futebol e destacou a versatilidade e dedicação do ídolo.

O momento foi encerrado com uma apresentação ao vivo de Seu Jorge, cantando a música Changes.

