SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcin Oleksy venceu o Prêmio Puskás, categoria do The Best, pelo golaço feito em Warta Poznan x Stal Rzeszow, jogo realizado em novembro na Polônia.

O polonês, que teve parte da perna esquerda amputada, superou o brasileiro Richarlison e o francês Dimitri Payet e venceu a votação, que combina a escolha de torcedores no site da Fifa e a decisão de um júri de especialistas.

É a primeira vez que um jogador sem um dos membros vence o Puskás. Oleksy também defende a seleção polonesa e chegou a representar seu país na Copa do Mundo de Amputados em 2022.

Fora do futebol, ele trabalha como operário e acorda todos os dias às 5h para dar início à sua jornada. Oleksy treina pelo menos três vezes por semana com seu clube e com a seleção.

Oleksy jogava como goleiro na adolescência e tinha Iker Casillas, do Real Madrid, como seu maior ídolo. Sua vida mudou completamente depois do dia 20 de novembro de 2010.

Ele precisou ter a perna esquerda amputada depois de ser esmagada por máquinas pesadas enquanto trabalhava em uma obra na beira de uma estrada. O acidente foi provocado por um carro desgovernado que saiu da pista e acertou o maquinário, que caiu sobre ele.

Sua volta aos gramados ocorreu em 2019 e em uma posição diferente. Ele começou a se destacar como atacante no campeonato nacional e foi convocado pela primeira vez pela seleção polonesa.