SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com sua sétima edição realizada nesta segunda-feira (27), o prêmio Fifa The Best premia os melhores jogadores do mundo com um júri formado por quatro grupos: capitães de seleções; técnicos de seleções; um jornalista especialista de cada território; e torcedores do mundo todo cadastrados no site fifa.com.

Cada um dos quatro grupos de eleitores tem o mesmo peso, independentemente do número real de eleitores. Ou seja, os votos dos treinadores compõem um quarto da votação. O dos capitães, outro um quarto. E assim por diante.

Os votos dos treinadores, capitães e jornalistas serão publicados no site da Fifa.

Há, ainda, alguns critérios extras. Os capitães das seleções nacionais podem votar nos técnicos e nos jogadores da seleção de seu país.

Já os capitães e treinadores indicados ao prêmio não podem votar em si mesmos.

Os jornalistas especializados, assim como os torcedores cadastrados, podem votar em qualquer jogador.

Cada membro do júri escolhe três jogadores ou técnicos que consideraram melhores, dentro de uma lista cedida. No caso do prêmio de melhor jogador masculino, por exemplo, a lista prévia tem 11 nomes.

O primeiro colocado na escolha do jurado recebe 5 pontos. O segundo, 3 pontos. E o terceiro, 1 ponto.

Soma-se a pontuação de cada atleta. O mais votado dentro de um grupo (jornalistas, por exemplo) recebe 13 pontos. O segundo colocado, recebe 11, e assim por diante. Por fim, o mais votado na soma dos quatro grupos é o ganhador.