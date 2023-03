SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hakimi, do PSG, que está sendo acusado de estupro por uma mulher de 23 anos, está muito tranquilo e confiante em sua inocência. A informação é do jornal espanhol Marca.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o caso teria acontecido na cidade de Boulogne-Billancourt, onde mora o jogador de 24 anos, e a vítima prestou queixa na delegacia policial de Créteil Val-de-Marne, na França.

As autoridades investigam o episódio, e o avaliaram como 'grave' e 'notório'. Mesmo assim, Hakimi mantém sua versão de que as acusações são totalmente falsas.

O QUE ACONTECEU?

Hakimi e a mulher teriam começado a conversar pelo Instagram, ainda em janeiro.

Na noite de sábado, Hakimi pagou um uber para que a mulher fosse até a sua casa.

Ela alega que, contra a sua vontade, Hakimi forçou diversos contatos sexuais, tentando colocar as mãos em sua vagina.

Hakimi ainda teria lhe dado um beijo na boca, levantado a sua roupa e beijado os seus seios, apesar dos protestos.

Segundo a vítima, ela conseguiu se livrar de Hakimi com um pontapé e pediu ajuda para uma amiga, que foi lhe buscar na casa do jogador.

HAKIMI LESIONADO

Hakimi desfalcou o PSG nos últimos dois jogos, contra Lille e Olympique de Marselha, por conta de uma lesão. Ele não entra em campo desde o dia 14 de fevereiro, na derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

Ainda segundo o Le Parisien, Hakimi teria aproveitado que a mulher e os dois filhos estão de férias em Dubai para levar a mulher para a sua casa.

No PSG desde 2021, Hakimi foi um dos destaques da seleção de Marrocos na Copa do Mundo do Qatar. Ele foi titular nos sete jogos do time que fez história e ficou com a quarta colocação do Mundial.