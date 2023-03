SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Louis Van Gaal foi responsável pelas primeiras oportunidades de Marcus Rashford como jogador profissional no Manchester United.

Em entrevista à Sky Sports, Rashford disse que terminar as tarefas da faculdade era algo "inegociável" com o holandês.

Mas o técnico não o deixava treinar em horário diferente sem consequências.

"Costumava ser multado todas as quintas-feiras, mas era algo que estava fora do meu controle. Mas era assim mesmo, é o tipo de pessoa que Van Gaal é (...) Ele costumava dizer que eu precisava de terminar todos os meus trabalhos da faculdade (antes de ir treinar) e que era algo inegociável. Mas eu também não podia me atrasar para os treinos. Só tinha 12 minutos para ir da faculdade ao treino", disse o atacante.

Rashford lembra com carinho das cobranças de Van Gaal. O jogador elogia a passagem do holandês pelo United, onde conquistou uma Copa da Inglaterra.

"O meu tempo com ele foi muito importante. Era um treinador do mais alto nível. Naquela altura, eu recebia muitos elogios e atenção, mas o mais importante para mim foram as palavras dele. Fazer parte do time principal do Manchester United me fazia sorrir", afirmou.

Van Gaal comandou o Manchester United entre 2014 e 2016.

Desde a Copa do Mundo, Rashford marcou 19 gols em 17 jogos pelo United, um deles na final da Copa da Liga Inglesa.