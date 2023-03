RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense encaminhou a contratação do atacante Lelê, do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca.

O Tricolor avançou na negociação nos últimos dias e superou o rival Vasco, que tinha conversas bem alinhadas. A informação foi publicada, inicialmente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Os representantes do atleta estiveram no CT Carlos Castilho nesta terça-feira (28) para alinhar os detalhes. A disputa da Libertadores e o maior aporte financeiro pesaram na escolha.

Paulo Bracks disse que o Vasco deixou tudo acertado com o jogador e depois soube da reunião com o Fluminense. Por isso, o clube saiu no negócio.

"Convidamos o Itaboraí Profut, detentor dos direitos do atleta, e o staff do jogador para uma reunião no CT. Nesta reunião, fizemos um acordo e tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Campeonato Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação de que a mesma reunião, com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube daqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação", disse.

Lelê tem nove gols no Estadual do Rio, dois a mais que o Cano, do próprio Fluminense.

O jogador defende o Volta Redonda, mas tem os direitos ligados ao Profute Itaboraí. Houve até mesmo um imbróglio sobre o assunto.

O Fluminense buscava nomes para o ataque e já tinha tentado ir atrás de Lelê, mas teve a primeira oferta recusada.

O clube quer fechar com dois ou três nomes até a estreia na Libertadores, em abril. Um zagueiro também está no radar.