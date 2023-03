SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Bistrol por 3 a 0 no final da tarde desta terça-feira (28), no Ashton Gate, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Inglaterra. Os gols do confronto foram marcados por Phil Foden (duas vezes) e De Bruyne.

Com o resultado, os comandados de Pep Guardiola avançam para a proxima fase da FA Cup. Os citzens se juntam a Brighton, Blackburn e Fulham, que também se classificaram nesta terça-feira.

Enquanto o City está na vice-liderança do Campeonato Inglês, o Bistrol ocupa a 13ª colocação da Championship, segunda divisão da Premier League.

Agora, o Manchester aguarda o sorteio para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da competição.

COMO FOI O JOGO

A superioridade do Manchester City ficou clara desde os minutos iniciais de jogo, dominando a posse de bola e criando mais oportunidades.

O primeiro tempo foi de controle do City. A equipe de Guardiola conseguiu abrir o placar logo no começo da partida e o Bistrol não conseguiu levar perigo para o gol de Ortega.

A segunda etapa seguiu com o Manchester sendo superior. A maior parte do 45 minutos finais foram com a bola nos pés dos jogadores do City, que comseguiu ampliar sua vantagem com os gols de Foden e De Bruyne.