SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Orlando Pride, time de Marta, mudou a cor dos shorts do uniforme para que as jogadoras fiquem mais confortáveis no período de menstruação.

O time é o primeiro da liga norte-americana de futebol feminino a tomar a medida. O Manchester City, da Inglaterra, foi pioneiro nessa iniciativa.

"Além dos novos números, nos tornaremos a primeira equipe da NWSL a atualizar para shorts escuros devido a preocupações com a menstruação, continuando nossos investimentos em fornecer experiência e cuidado de primeira classe às jogadoras", informou o Orlando Pride em sua rede social.