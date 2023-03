RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A terceira frustrante perda de título neste início de temporada deixou o clima no Flamengo ainda mais pesado. O Campeonato Carioca, que outrora era visto como um torneio preparatório e sem maior importância, agora ganhou peso e se tornou um fiel da balança para o pressionado técnico Vítor Pereira.

Internamente há uma mobilização de respaldo ao trabalho do técnico Vítor Pereira, mas há um consenso de que o ambiente se tornará insustentável em caso de novo fracasso, agora no Estadual.

O Rubro-negro já está classificado para as semifinais, mas tem pela frente -ainda na Taça Guanabara- os clássicos contra Vasco e Fluminense.

O jogo contra o Cruzmaltino é neste domingo (5) e a cobrança por vitória sobre o rival é grande mesmo com a classificação já garantida.

VP ACREDITA EM ALEGRIAS AO TORCEDOR

Vítor Pereira, porém, não deu indícios de que "jogará a toalha" após a perda do título da Recopa nesta terça (28). O treinador acredita que o Flamengo ainda dará a volta por cima na temporada.

"Nós não deveríamos ter começado dessa forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. Nos dois últimos jogos com todo o elenco, os jogadores deram sinais claros de um grupo unido que quer jogar um futebol de qualidade. É um grupo alinhado. É um trabalho que está no início, não é como começa, e sim como acaba", disse, complementando:

"Acredito que essa equipe vai dar muita alegria aos torcedores, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com a torcida. Estamos tristes e frustrados com o resultado".