RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia argentino Lorenzo Faravelli, do Independiente Del Valle, foi procurado e rejeitou duas propostas de clubes da Série A do Brasileiro: Santos e Coritiba. Esses dois clubes foram citados por ele na saída do jogo contra o Flamengo, nesta terça-feira (28), no Maracanã.

O jogador de 29 anos não quis nem abrir negociações com os dois clubes e optou por ficar no time equatoriano.

Nesta terça-feira (28), ele foi campeão da Recopa Sul-Americana, derrotando o Flamengo nos pênaltis. Faravelli converteu uma das cobranças do Del Valle no Maracanã.

Depois do jogo, ele confirmou ao UOL o assédio brasileiro e foi muito direto na explicação para ficar onde está: "Estou muito feliz aqui".

Faravelli ainda citou que o Del Valle disputa coisas importantes e também apontou uma questão familiar: o desejo de não fazer mudanças com os filhos pequenos e a mulher.

Em janeiro, Faravelli renovou contrato com o Del Valle até 2026. Ano passado, ele foi eleito o melhor meio-campista central do Campeonato Equatoriano.