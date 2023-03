- Morre lenda do futebol francês Just Fontaine

O ex-jogador de futebol francês Just Fontaine, que em 1958 marcou 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo, morreu, informou o Stade Reims, seu ex-clube, nesta quarta-feira (1).

Fontaine, de 89 anos, marcou 30 gols em 21 partidas pela França entre 1953 e 1960.

Em 1958, ele foi fundamental para os Bleus, levando a equipe às semifinais do Mundial disputado na Suécia, quando a França foi eliminada pelo Brasil, que tinha Pelé disputando sua primeira Copa aos 17 anos.

Um prolífico atacante com 259 gols em 283 partidas em sua carreira nos clubes que defendeu, Fontaine foi um dos principais jogadores da grande equipe do Stade de Reims (França) que chegou à final da Copa da Europa (atual Liga dos Campeões) em 1959.

O Reims, que ganhou três títulos da primeira divisão francesa com Fontaine, perdeu por 2 a 0 para o Real Madrid (Espanha), mas acabou sendo o artilheiro da competição com 10 gols.

???????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????, ???????? ???????????????????????? ???????????????? ????????????????, ???????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????



À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances ????#JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023

“Uma estrela do futebol francês, um atacante espetacular, uma lenda do Reims [...]. Para sua família [...], o Stade Reims envia suas mais sinceras condolências”, escreveu o Reims em sua conta no Twitter.

O atual campeão francês, PSG (França), também se manifestou sobre a morte de Fontaine: “Um pensamento para Just Fontaine”, publicou no Twitter.

Une pensée pour Just Fontaine.



C’est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu’il avait mené à la première division il y a 50 ans. pic.twitter.com/XZzDjTsi1P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 1, 2023

Como treinador, Fontaine ajudou o PSG a alcançar a primeira divisão do Campeonato Francês em 1974.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Tags:

Copa do Mundo | Esportes | futebol | Futebol Internacional | Just Fontaine