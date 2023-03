RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona saiu na frente na briga por uma vaga na final da Copa do Rei. A equipe catalã venceu o Real Madrid, nesta quinta-feira (2), no Santiago Bernabéu, por 1 a 0, com um gol contra do brasileiro Militão. A partida de volta será no dia 5 de abril, no Camp Nou.

O resultado foi importantíssimo diante do cenário deste "El Clásico". O Barça vinha de resultados negativos e não contou com jogadores de peso, como Lewandowski, Pedri e Dembélé.

Na outra semifinal, o Osasuna bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0 no primeiro encontro, na última quarta-feira. A volta será dia 4 de abril, com o Bilbao como mandante.

O Real Madrid alcançou as semifinais após eliminar o Atlético de Madri nas quartas de final, em janeiro. O time merengue teve um empate contra o próprio Atlético, por 1 a 1, mas pelo Campeonato Espanhol, no último sábado.

O Barcelona superou a Real Sociedad nas quartas de final, mas chegou pressionado pelas derrotas nos dois últimos jogos. A mais recente para o Almería, no Espanhol, e a outra para o Manchester United, na eliminação da Liga Europa.

O JOGO

O clássico começou quente, com o time da casa melhor e criando chances. Aos poucos, porém, o Barcelona começou a ganhar campo. Em uma das poucas investidas do time catalão, o placar foi aberto com um gol contra de Militão. A partir daí, o jogo ficou mais equilibrado, com os visitantes buscando espaço e os donos da casa em dificuldade para chegar ao ataque de maneira mais clara.

O técnico Carlo Ancelotti colocou o brasileiro Rodrygo em campo no segundo tempo, em uma tentativa de conseguir melhorar o setor ofensivo. O Real até conseguiu avanços, mas encontrava dificuldade na intermediária ofensiva. O Barça, por outro lado, buscava manter o esquema de marcação e esteve até perto de ampliar a vantagem.

Na reta final da partida, foi quase um "ataque contra defesa", em que o Real fazia de tudo pelo empate e o Barcelona se segurava como podia.

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Assistentes: Iñigo Prieto López de Ceraín e Antonio Martínez Moreno

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Cartões amarelos: Vinicius Júnior, Nacho, Valverde (RMA); Raphinha, Gavi, Xavi (técnico) (FCB)

Gol: Militão (contra), do Real Madrid, aos 26min do 1º tempo

REAL MADRID

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Nacho Fernández (Rodrygo); Modric (Álvaro Rodríguez), Camavinga e Kroos (Tchouaméni); Valverde, Benzema e Vini Jr. T.: Carlo Ancelotti

BARCELONA

Ter Stegen; Ronald Araújo, Koundé, Marcos Alonso e Álex Balde; Kessié (Sergi Roberto), Busquets e Frenkie de Jong; Raphinha (Ansu Fati), Ferrán Torres e Gavi. T.: Xavi Hernández