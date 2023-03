No dia 25 de fevereiro foi realizado em Las Vegas, no UFC Apex, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 70. O evento contou com lutadores brasileiros em ação dentro do octógono, proporcionando boas apostas em UFC.

Ao longo deste texto, você fica por dentro dos principais acontecimentos do UFC Fight Night do último fim de semana envolvendo André Muniz e Brendan Allen.



André Muniz x Brendan Allen

Inicialmente, a luta principal do UFC Vegas 70 seria disputada entre o ucraniano Nikita Krylov e o norte-americano Rayan Spann. Só que o primeiro lutador passou mal e o embate teve que ser adiado. Sendo assim, o protagonismo do evento e as principais apostas recaíram sobre o brasileiro André Muniz – conhecido também como André Sergipano – e o americano Brendan Allen, pelo peso-médio (até 84kg).

FOTO: Fonte: Getty Images - André Muniz

Antes do evento do sábado passado, André Muniz – de 33 anos, natural de Montes Claros, Minas Gerais – chegou para o embate com o cartel de 23 vitórias e quatro derrotas. Até então, a sua última derrota havia ocorrido há bastante tempo, em 2016, para Azamat Murzakanov. Muniz é o 13º colocado do ranking do UFC, na categoria peso-médio, estando uma posição atrás que o adversário mais recente.

Desde então, em nove lutas, foram nove resultados positivos conquistados dentro do octógono. Este ótimo retrospecto mostra que Sergipano era apontado pelos sites de apostas como favorito para vencer mais um desafio na carreira.

FOTO: Fonte: UFC - Brendan Allen

Do outro lado do duelo estava o americano Brendan Allen, de 27 anos, nascido na cidade de Beaufort, na Carolina do Norte. Este atleta, com o recente triunfo, chegou ao cartel de 21 resultados positivos e cinco negativos. Allen subiu no octógono invicto, com uma marca menor que André Muniz, tendo três vitórias seguidas. Agora são quatro.

Finalização de Brendan Allen

Quem optou pela vitória do americano nas apostas esportivas se deu bem, com um bom retorno. Brendan Allen derrotou André Muniz no terceiro round da luta, aos 4min25s, utilizando um golpe de mata-leão, sem dar a chance para o brasileiro se defender. Sergipano teve muitas dificuldades para se impor diante do oponente no octógono, tanto que acabou sendo superado.

Mais brazucas em ação

Além de André Muniz, outros brasileiros lutaram no UFC Vegas 70. Não faltaram opções de passes. Augusto Sakai superou Don'Tale Mayes no peso-pesado (até 120 kg) e venceu por decisão unânime dos juízes.

Gabriella Fernandes não conseguiu derrotar Jasmine Jasudavicius, sendo derrotada na decisão unânime no peso-mosca. Já por decisão majoritária no peso-leve (até 70kg), Rafael Alves perdeu para Nurullo Aliev.

Apostas no UFC e próximo evento

Nas apostas em esportes, os eventos do UFC são ótimas opções de palpites. Não faltam oportunidades interessantes de apostas, com bons mercados. Grandes operadoras de apostas, como a Bet Nacional contam com as competições de MMA em seus catálogos.

O próximo grande evento acontece no dia 4 de março. Trata-se do UFC 285. Em ação estarão Jon Jones e Ciryl Gane. Este embate vale a disputa do cinturão do peso-pesado, Ou seja, vale a pena dar uma conferida nas apostas.

Ainda neste evento citado acima, as brasileiras Amanda Ribas e Viviane Araújo medirão forças pelo peso-mosca.