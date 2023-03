SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, convocou cinco jogadores que não eram nascidos quando o Brasil conquistou o Penta, em 2002.

VEJA QUEM SÃO ELES:

- Mycael (Athletico): o goleiro de 18 anos foi promovido recentemente ao time principal do Athletico-PR.

- Arthur (América-MG): o lateral direito de 19 anos foi revelado na base do América-MG e vem se destacando pelo clube mineiro.

- Robert Renan (Zenit): o zagueiro de 19 anos foi negociado com o Zenit para Yuri Alberto ficar no Corinthians, mas ainda não jogou no clube russo.

- Andrey (Vasco): o volante de 18 anos foi vendido ao Chelsea após brilhar no Vasco, mas retornou ao time carioca por empréstimo até o meio do ano.

- Vitor Roque (Athletico-PR): o atacante de 18 anos é a maior revelação recente do Athletico-PR e já despertou interesse de gigantes da Europa.

Todos estavam na campanha do título do Sul-Americano sub-20, quando foram comandados por Ramon.

O Brasil enfrenta Marrocos no dia 25 de março, em Tânger. É o primeiro jogo da seleção no ciclo da Copa do Mundo de 2026. A data-Fifa permitiria dois amistosos, mas a CBF marcou apenas um e promete liberar os convocados ao final do jogo contra o Marrocos.