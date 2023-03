SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Lionel Scaloni divulgou nesta sexta-feira (3) os convocados da Argentina para os amistosos contra Panamá e Curaçau. É a primeira lista da seleção após o tricampeonato mundial.

A Argentina enfrentará o Panamá no dia 23 de março, no Monumental de Nuñez, e Curaçao no dia 28 do mesmo mês, no estádio Único, em Santiago del Estero.

CONVOCADOS

Goleiros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli.

Defensores: Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Lautaro Blanco, Nehuén Pérez.

Meio-campistas: Enzo Fernández, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Facundo Buonanotte, Máximo Perrone.

Atacantes: Lionel Messi, Angel Di María, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Alejandro Gómez, Paulo Dybala, Angel Correa, Emiliano Buendía, Nicolás Gonzalez, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni.

OS DESTAQUES DA LISTA

Entre os 35 nomes convocados, 26 deles fizeram parte da campanha vitoriosa na Copa do Mundo do Qatar, entre eles, o de Lionel Messi. Cano, destaque do Fluminense, segue fora.

Nicolás González e Giovani Lo Celso voltam à lista depois de perderem a Copa do Mundo por lesão.

Papu Gómez ainda não se recuperou totalmente de uma cirurgia no tornozelo, mas foi convocado e deve estar quase 100% até as datas dos jogos.

O nome de maior impacto apontado pela imprensa argentina é Alejandro Garnacho, jovem de apenas 18 anos do Manchester United. Ele chegou a ser convocado nas eliminatórias, mas ainda não estreou pela Argentina.