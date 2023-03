SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rony, do Palmeiras, comemorou nesta sexta- (3) sua convocação para a seleção brasileira com um texto emotivo nas redes sociais.

Rony passou por momentos difíceis no Palmeiras, mas após a chegada do técnico Abel Ferreira o desempenho do jogador melhorou muito.

"Lutem e acreditem!!! Nunca deixem de sonhar!!! Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus!!! Sempre sonhei com esse momento!!! É uma honra defender o meu país e vestir a camisa da seleção brasileira!!! Obrigado a todos que me apoiaram e acreditaram em mim até aqui!!! Glória a Deus sempre!!!", escreveu o jogador nas redes sociais.