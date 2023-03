SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vaiado no clássico contra o Corinthians, o zagueiro Maicon deve continuar no time titular do Santos diante do Ituano no domingo (5), em Itu, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Maicon começou a semana de preparação como titular e só deixará o time se mostrar que sentiu as vaias. Até o momento, porém, o zagueiro de 34 anos aparenta tranquilidade no CT Rei Pelé.

No mais, Felipe Jonatan deve ficar à disposição depois de sentir um incômodo no aquecimento e desfalcar o Santos no clássico. Sem Marcos Leonardo, suspenso, o provável substituto é Rwan. Ângelo, com edema na coxa esquerda, é dúvida. Se estiver recuperado, vai para o banco de reservas.

O provável Santos para a decisão contra o Ituano é: João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Mendoza e Rwan.

Para avançar às quartas de final do Estadual, o Peixe precisa ganhar do Ituano e torcer para o São Paulo derrotar ou no mínimo empatar com o Botafogo em Ribeirão Preto.

PONTO FRACO

O técnico Odair Hellmann foca na bola parada nesta semana livre de treinamentos. As atividades de ontem e de hoje têm a busca por um antídoto como prioridade.

O Santos levou seis gols no jogo aéreo nos clássicos contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians e tenta encontrar soluções para sanar essa deficiência.

Estádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: Às 16h (de Brasília) deste domingo (5)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Streaming: TNT Sports, HBO Max e Paulistão Play